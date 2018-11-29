Убийство официантки в Велегоже: Обвиняемый менял внешность и скрывался 10 лет

Девушка работала в «Плетенке» и пропала в 4 утра 25 августа 2008 года. Нашли ее спустя 3 часа на берегу реки в бессознательном состоянии.

«Сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Тульской и Тверской областей задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Преступление было совершено в Заокском районе Тульской области более 10 лет назад», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В 2008 году возле одного из кафе на берегу реки Оки была обнаружена 18-летняя девушка с телесными повреждениями. Ее экстренно доставили в больницу, но в медучреждении она скончалась.

Тогда полицейские установили, что к преступлению причастен местный житель, однако задержать его не удалось — он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый задержан в городе Андреаполь. За несколько лет мужчина изменил внешность, отрастил усы и бороду. В настоящее время он доставлен в Тульскую область для проведения следственных действий», — сообщили Ирина Волк.

По информации Myslo, преступление было совершено 25 августа 2008 года. Около 4 часов утра официантка развлекательного комплекса «Плетенка» Кристина В. ушла с работы вместе с Дмитрием Андрейцевым, жителем Подольска.

Спустя три часа девушку обнаружили в бессознательном состоянии с телесными повреждениями около изгороди базы отдыха «Велегож». Возможно, она была изнасилована, после чего получила травмы, от которых впоследствии скончалась в больнице.