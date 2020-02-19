Фото УГИБДД по Тульской области.
В Тульской области сотрудники ГИБДД оштрафовали более 900 пешеходов-нарушителей
В регионе прошел рейд «Пешеход».
С 5 по 18 февраля 2020 года на территории Тульской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Пешеход!». Цель рейда — пресечение нарушений как со стороны водителей, не пропускающих пеших участников движения, так и со стороны пешеходов, пренебрегающих ПДД.
За указанный период инспекторы привлекли к административной ответственности более 1200 граждан:
- по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ оштрафованы более 900 пешеходов, из которых более 300 нарушили ПДД в Туле;
- по ст. 12.18 КоАП РФ штрафы выписали более 290 водителям, из которых 130 — в Туле.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, с проезжей части также убрали 19 пешеходов, находившихся в состоянии опьянения. Их передали врачам скорой помощи.
Также составлено более 70 административных материалов на пешеходов без светоотражающих элементов на одежде.
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