В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта

Фото Сергея Боброва

В Тульском областном краеведческом музее открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта.



Посетители музея увидят фотографии, документы, макеты кассы, депо, трамваев и троллейбусов, а также учебные плакаты. А самые юные смогут прокомпостировать билетик и даже представить себя в роли вагоновожатого.



Проект создан совместно с МКП «Тулгорэлектротранс», музеем «Истории тульского трамвая» (МБУДО «ЦВР»), а также частных коллекций туляков В. Н. Щербакова , А. В. Колесникова , М. Н. Компанца и Д. Н. Денисова .



Выставка находится в Тульском областном краеведческом музее, по адресу улица Советская, 68

Вход свободный.