Фото Сергея Боброва
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта
Посетители могут посмотреть фотографии, документы, макеты кассы, депо, трамваев и троллейбусов.
В Тульском областном краеведческом музее открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта.
Посетители музея увидят фотографии, документы, макеты кассы, депо, трамваев и троллейбусов, а также учебные плакаты. А самые юные смогут прокомпостировать билетик и даже представить себя в роли вагоновожатого.
Проект создан совместно с МКП «Тулгорэлектротранс», музеем «Истории тульского трамвая» (МБУДО «ЦВР»), а также частных коллекций туляков
Выставка находится в Тульском областном краеведческом музее, по адресу улица Советская, 68
Вход свободный.
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