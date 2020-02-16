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В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта
Фото Сергея Боброва

В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта

Посетители могут посмотреть фотографии, документы, макеты кассы, депо, трамваев и троллейбусов.

В Тульском областном краеведческом музее открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта.

Посетители музея увидят фотографии, документы, макеты кассы, депо, трамваев и троллейбусов, а также учебные плакаты. А самые юные смогут прокомпостировать билетик и даже представить себя в роли вагоновожатого.

Проект создан совместно с МКП «Тулгорэлектротранс», музеем «Истории тульского трамвая» (МБУДО «ЦВР»), а также частных коллекций туляков В. Н. Щербакова, А. В. Колесникова, М. Н. Компанца и Д. Н. Денисова.

Выставка находится в Тульском областном краеведческом музее, по адресу улица Советская, 68
Вход свободный.

Галерея
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 1
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 2
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 3
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 4
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 5
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 6
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 7
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 8
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 9
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 10
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 11
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 12
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 13
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 14
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 15
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 16
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 17
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 18
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В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 26
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 27
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 28
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 29
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 30
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 31
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 32
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 33
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 34
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 35
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 36
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 37
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 38
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 39
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 40
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 41
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 42
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 43
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 44
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 45
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 46
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 47
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 48
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 49
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 50
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 51
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 52
В Туле открылась выставка, посвященная истории городского электротранспорта, Фото: 53
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:20 +12
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