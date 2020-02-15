В центре Тулы два таксиста не поделили дорогу: пострадала пассажирка

Вечером 15 февраля на пересечении пр. Ленина и ул. Л. Толстого в Туле столкнулись Lifan и Datsun. Оба автомобиля с цветографической схемой сервиса Яндекс.Такси.



По словам очевидцев, перед ДТП Lifan следовал вверх по проспекту Ленина и на перекрестке начал маневр то ли разворота, то ли поворота. При этом, оба таких действия в данном месте запрещены, так как Льва Толстого — односторонняя улица.



Из-за маневра водителя Lifan в него врезался ехавший вниз по пр. Ленина Datsun. В результате ДТП пострадала девушка, которая была пассажиркой второго авто. Ей оказывали медицинскую помощь на месте и она отказалась от госпитализации.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.