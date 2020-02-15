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В центре Тулы два таксиста не поделили дорогу: пострадала пассажирка

В центре Тулы два таксиста не поделили дорогу: пострадала пассажирка

ДТП произошло на пересечении пр. Ленина и ул. Л. Толстого.

Вечером 15 февраля на пересечении пр. Ленина и ул. Л. Толстого в Туле столкнулись Lifan и Datsun. Оба автомобиля с цветографической схемой сервиса Яндекс.Такси.

По словам очевидцев, перед ДТП Lifan следовал вверх по проспекту Ленина и на перекрестке начал маневр то ли разворота, то ли поворота. При этом, оба таких действия в данном месте запрещены, так как Льва Толстого — односторонняя улица.

Из-за маневра водителя Lifan в него врезался ехавший вниз по пр. Ленина Datsun. В результате ДТП пострадала девушка, которая была пассажиркой второго авто. Ей оказывали медицинскую помощь на месте и она отказалась от госпитализации.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

Галерея
В центре Тулы два таксиста не поделили дорогу: пострадала пассажирка, Фото: 1
В центре Тулы два таксиста не поделили дорогу: пострадала пассажирка, Фото: 2
В центре Тулы два таксиста не поделили дорогу: пострадала пассажирка, Фото: 3
В центре Тулы два таксиста не поделили дорогу: пострадала пассажирка, Фото: 4
В центре Тулы два таксиста не поделили дорогу: пострадала пассажирка, Фото: 5
В центре Тулы два таксиста не поделили дорогу: пострадала пассажирка, Фото: 6
В центре Тулы два таксиста не поделили дорогу: пострадала пассажирка, Фото: 7
В центре Тулы два таксиста не поделили дорогу: пострадала пассажирка, Фото: 8
В центре Тулы два таксиста не поделили дорогу: пострадала пассажирка, Фото: 9
В центре Тулы два таксиста не поделили дорогу: пострадала пассажирка, Фото: 10
В центре Тулы два таксиста не поделили дорогу: пострадала пассажирка, Фото: 11
В центре Тулы два таксиста не поделили дорогу: пострадала пассажирка, Фото: 12
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 21:03 +10
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