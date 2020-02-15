За сутки туляки перечислили мошенникам более миллиона рублей

Только за прошедшие сутки у семи жителей региона мошенниками были похищены более 1 миллиона рублей, - об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Наиболее часто встречающийся способ, когда звонящий представляется сотрудником банка и просит потенциальную жертву назвать реквизиты пластиковой карты и коды из СМС-сообщений. По всем фактам сотрудники полиции проводят мероприятия по выяснению всех деталей случившегося.

Полиция Тульской области ещё раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Следует запомнить, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах. Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета.