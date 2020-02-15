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В Туле почтили память участников локальных войн и интернациональных конфликтов
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле почтили память участников локальных войн и интернациональных конфликтов

Собрались несколько сотен туляков – ветераны боевых действий, их родные и друзья, сослуживцы, представители общественных организаций и школьники.

15 февраля в Сквере памяти воинов-интернационалистов состоялся митинг, посвященный Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Священнослужители храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла отслужили заупокойную литию по погибшим.

Затем к собравшимся обратился министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов. Он напомнил, что ровно 31 год назад состоялся вывод советских войск из Афганистана.

- 15 февраля для нас – не только день скорби по тем, чьи жизни унесли война. В эти дни мы отдаём дань доблести, силе духа и самоотверженности наших земляков, которые принимали участие в боевых операциях. Наш долг – передать молодёжи память о тех событиях. Будущие поколения должны знать, помнить и чтить мужество защитников Родины, - сказал Андрей Филиппов.

На митинге выступили ветераны боевых действий. Память погибших воинов почтили минутой молчания, к монументу возложили венки, цветы и лампады.

 

В этот день в Тульском кремле прошла встреча ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов. Состоялись показательные выступления бойцов спецподразделения Росгвардии и воспитанников военно-патриотического клуба «Тайфун». На открывшейся выставке были представлены вооружение, снаряжение, обмундирование бойцов спецподразделения Росгвардии. Для участников мероприятия состоялся концерт ансамбля УМВД по Тульской области «Музыкальный патруль».

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вчера, в 22:21 +4
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