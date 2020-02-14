новости
новости
Регистрация
Задержали через 25 лет: волгоградский убийца подрабатывал в Туле таксистом
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области и СУ СК РФ по Волгоградской области.

Задержали через 25 лет: волгоградский убийца подрабатывал в Туле таксистом

Подозреваемый сменил имя и фамилию, а также успел обзавестись семьей.

Ранее мы сообщали, что в Туле задержали 51-летнего мужчину, который 25 лет находился в федеральном розыске за убийство в Волгоградской области. Стали известны некоторые обстоятельства уголовного дела, по которому его обвиняют.
 
 
В начале октября 1995 года в одну из больниц Волгограда поступил 24-летний мужчина с огнестрельными ранениями в голову и живот. Несмотря на усилия медиков пострадавший вскоре скончался. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 103 УК РСФСР (убийство).
 
На первоначальном этапе расследования правоохранителям удалось установить обстоятельства совершенного преступления и личность предполагаемого убийцы. Однако к тому времени подозреваемый скрылся.
 
 
Следствию достоверно известно, что задержанный и потерпевший были знакомы и длительное время конфликтовали. Именно неприязненные отношения и стали мотивом к расправе.
 
Поиски злоумышленника длились почти 25 лет и увенчались успехом лишь на днях. Волгоградские следователи и полицейские смогли установить, что убийца длительное время живет в Туле по поддельным документам.
По информации Myslo, здесь у мужчины есть гражданская жена и общий ребенок. 
Подозреваемый зарабатывал на жизнь частным извозом.
 
Полученную информацию передали сотрудникам Тульского уголовного розыска, после чего наши оперативники начали за мужчиной слежку. Чтобы подтвердить истинную личность подозреваемого, провели ДНК-экспертизу. Для ее проведения хватило биологических следов, которые убийца оставил на брошенном окурке сигареты.
 
 
Мужчину задержали 13 февраля. В операции были задействованы сотрудники полиции из Волгограда, Тулы, а также спецназ Росгвардии.
 
«В настоящее время фигурант преступления доставлен в Волгоград, где с его участием проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. В ходе допроса мужчина признал лишь факт использования поддельного паспорта, а отвечать на вопросы следователей об обстоятельствах инкриминируемого ему убийства отказался, воспользовавшись своим конституционным правом — не свидетельствовать против себя», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области.
 
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:51 +5
Другие статьи по темам
Событие
убийствозадержаниекриминалубийство прошлых лет
Место
ТулаВолгоград

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский минздрав народному журналисту Myslo: «В связи с подъемом заболеваемости время ожидания приема возросло»
Тульский минздрав народному журналисту Myslo: «В связи с подъемом заболеваемости время ожидания приема возросло»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.