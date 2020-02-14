Задержали через 25 лет: волгоградский убийца подрабатывал в Туле таксистом

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области и СУ СК РФ по Волгоградской области.

Подозреваемый сменил имя и фамилию, а также успел обзавестись семьей.

Ранее мы сообщали, что в Туле задержали 51-летнего мужчину, который 25 лет находился в федеральном розыске за убийство в Волгоградской области. Стали известны некоторые обстоятельства уголовного дела, по которому его обвиняют.

В начале октября 1995 года в одну из больниц Волгограда поступил 24-летний мужчина с огнестрельными ранениями в голову и живот. Несмотря на усилия медиков пострадавший вскоре скончался. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 103 УК РСФСР (убийство).

На первоначальном этапе расследования правоохранителям удалось установить обстоятельства совершенного преступления и личность предполагаемого убийцы. Однако к тому времени подозреваемый скрылся.

Следствию достоверно известно, что задержанный и потерпевший были знакомы и длительное время конфликтовали. Именно неприязненные отношения и стали мотивом к расправе.

Поиски злоумышленника длились почти 25 лет и увенчались успехом лишь на днях. Волгоградские следователи и полицейские смогли установить, что убийца длительное время живет в Туле по поддельным документам.

По информации Myslo, здесь у мужчины есть гражданская жена и общий ребенок.

Подозреваемый зарабатывал на жизнь частным извозом.

Полученную информацию передали сотрудникам Тульского уголовного розыска, после чего наши оперативники начали за мужчиной слежку. Чтобы подтвердить истинную личность подозреваемого, провели ДНК-экспертизу. Для ее проведения хватило биологических следов, которые убийца оставил на брошенном окурке сигареты.

Мужчину задержали 13 февраля . В операции были задействованы сотрудники полиции из Волгограда, Тулы, а также спецназ Росгвардии.

«В настоящее время фигурант преступления доставлен в Волгоград, где с его участием проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. В ходе допроса мужчина признал лишь факт использования поддельного паспорта, а отвечать на вопросы следователей об обстоятельствах инкриминируемого ему убийства отказался, воспользовавшись своим конституционным правом — не свидетельствовать против себя», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области.