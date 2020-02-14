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Тульский минздрав народному журналисту Myslo: «В связи с подъемом заболеваемости время ожидания приема возросло»
Фото из архива Myslo.ru.

Тульский минздрав народному журналисту Myslo: «В связи с подъемом заболеваемости время ожидания приема возросло»

В пресс-службе тульского минздрава прокомментировали обращение читательницы Myslo. Она пожаловалась на очереди и отсутствие дежурного врача.

«В поликлинике №2 Детской городской клинической больницы Тулы прием заболевших детей проводится врачами в фильтр-боксе (вход с улицы) и кабинете дежурного врача. С 3 по 7 февраля дежурный врач находилась на учебе, пациентов принимали участковые педиатры. 

В связи с сезонным подъемом заболеваемости количество обращений к врачам и время ожидания приема возросло. Медицинская помощь оказывается всем обратившимся пациентам.   

Родители и законные представители несовершеннолетних имеют возможность вызвать детского врача на дом, в случае необходимости обратиться в скорую медицинскую помощь», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в блоге «Народный журналист» 13 февраля читательница Myslo опубликовала рассказ о посещении детской поликлиники №2 на ул. Металлургов. Она столкнулась с проблемой отсутствия мест для записи к врачу и вынуждена была в назначенные дни дожидаться вместе с сыном приема доктора в живой многочасовой очереди. В связи с этим женщина выступила с предложениями.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:48 0
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