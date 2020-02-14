Мужчина скрывался от полиции 25 лет, но в Туле его подвела вредная привычка

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В Туле задержали мужчину, который 25 лет находился в федеральном розыске за убийство в Волгоградской области. Преступление он совершил в 1995 году, после чего покинул регион в неизвестном направлении.

Сотрудники уголовного розыска Тульской области получили информацию, что злоумышленник может скрываться в Туле и живет под другой фамилией.

«Полицейским удалось собрать образцы его ДНК благодаря окуркам, оставленным им на улице. Исследование, проведенное совместно с волгоградскими коллегами, подтвердило обоснованность предположения о том, что в розыске находится именно этот мужчина», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

После этого сотрудники уголовного розыска из Тульской и Волгоградской областей задержали подозреваемого при поддержке волгоградских спецподразделений. В настоящее время мужчина передан инициатору розыска.