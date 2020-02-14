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Мужчина скрывался от полиции 25 лет, но в Туле его подвела вредная привычка
Изображение Hanjorg Scherzer с сайта Pixabay.

Мужчина скрывался от полиции 25 лет, но в Туле его подвела вредная привычка

Полицейским пришлось собирать за ним окурки.

В Туле задержали мужчину, который 25 лет находился в федеральном розыске за убийство в Волгоградской области. Преступление он совершил в 1995 году, после чего покинул регион в неизвестном направлении.
 
Сотрудники уголовного розыска Тульской области получили информацию, что злоумышленник может скрываться в Туле и живет под другой фамилией.
 
«Полицейским удалось собрать образцы его ДНК благодаря окуркам, оставленным им на улице. Исследование, проведенное совместно с волгоградскими коллегами, подтвердило обоснованность предположения о том, что в розыске находится именно этот мужчина», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
После этого сотрудники уголовного розыска из Тульской и Волгоградской областей задержали подозреваемого при поддержке волгоградских спецподразделений. В настоящее время мужчина передан инициатору розыска.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:01 +7
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