В Туле почтут память погибших воинов-интернационалистов

Фото: tula.ru

В 11.00 в сквере на пересечении улиц Каминского и Демонстрации пройдет митинг и состоится возложение цветов.

15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в субботу в Туле пройдут памятные мероприятия, посвященные этой дате.

В 11.00 в сквере на пересечении улиц Каминского и Демонстрации состоится митинг и возложение цветов к памятному знаку «Тулякам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах».