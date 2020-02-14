Фото: tula.ru
В Туле почтут память погибших воинов-интернационалистов
В 11.00 в сквере на пересечении улиц Каминского и Демонстрации пройдет митинг и состоится возложение цветов.
15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в субботу в Туле пройдут памятные мероприятия, посвященные этой дате.
В 11.00 в сквере на пересечении улиц Каминского и Демонстрации состоится митинг и возложение цветов к памятному знаку «Тулякам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах».
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