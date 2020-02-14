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В Туле почтут память погибших воинов-интернационалистов
Фото: tula.ru

В Туле почтут память погибших воинов-интернационалистов

В 11.00 в сквере на пересечении улиц Каминского и Демонстрации пройдет митинг и состоится возложение цветов.

15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
 
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в субботу в Туле пройдут памятные мероприятия, посвященные этой дате.
 
В 11.00 в сквере на пересечении улиц Каминского и Демонстрации состоится митинг и возложение цветов к памятному знаку «Тулякам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах».
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:01 +7
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