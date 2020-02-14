На ул. Демонстрации в Туле на женщину напал уличный грабитель

Изображение Khusen Rustamov с сайта Pixabay.

Как стало известно Myslo, вечером 13 февраля неподалеку от дома №148 по ул. Демонстрации в Туле было совершено нападение на 50-летнюю женщину. Добычей грабителя стали мобильный телефон и четыре тысячи рублей. Общая сумма ущерба — чуть менее 12 тысяч рублей.

На данный момент известно, что преступление было совершено около 20.00. Пострадавшая описала злоумышленника как человека высокого роста, плотного телосложения и одетого в темную куртку. На вид ему около 30−40 лет.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили информацию о происшествии и уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж». В настоящее время полиция ведет поиск грабителя.