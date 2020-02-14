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На ул. Демонстрации в Туле на женщину напал уличный грабитель
Изображение Khusen Rustamov с сайта Pixabay.

На ул. Демонстрации в Туле на женщину напал уличный грабитель

Злоумышленник похитил у жертвы мобильный телефон и деньги.

Как стало известно Myslo, вечером 13 февраля неподалеку от дома №148 по ул. Демонстрации в Туле было совершено нападение на 50-летнюю женщину. Добычей грабителя стали мобильный телефон и четыре тысячи рублей. Общая сумма ущерба — чуть менее 12 тысяч рублей.
 
На данный момент известно, что преступление было совершено около 20.00. Пострадавшая описала злоумышленника как человека высокого роста, плотного телосложения и одетого в темную куртку. На вид ему около 30−40 лет.
 
В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили информацию о происшествии и уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж». В настоящее время полиция ведет поиск грабителя.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:06 +3
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