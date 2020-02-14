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В Тульской области военные построят пять мостов
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области военные построят пять мостов

Об этом на встрече 13 февраля договорились губернатор Алексей Дюмин и первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

В ходе работы они обсудили проведение в нашем регионе тактико-специальных учений мостовых подразделений Западного военного округа Минобороны РФ. В ходе этих учений планируется построить пять мостовых сооружений в 2020 году, а также взаимодействие администраций муниципальных образований с указанными подразделениями.

Напомним, в Тульской области в 2018 году силами Минобороны России было построено три моста и в 2019-м — еще шесть.

Также губернатор и замминистра обсудили подготовку к проведению весеннего призыва и затронули вопрос выделения дополнительных сил и средств для проведения совместных торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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Алексей ДюминРуслан Цаликов
Место
Тульская область

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