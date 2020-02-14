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Юная тулячка победила в конкурсе «Новая звезда»
Фото: tula.ru.

Юная тулячка победила в конкурсе «Новая звезда»

Открытый Всероссийский конкурс талантов проходил в Рязани.

Тулячка Екатерина Шмульская стала одной из победительниц Открытого Всероссийского многожанрового конкурса детского и юношеского творчества. С номером «Мадмуазель Блюз» она стала лучше в номинации «Оригинальный жанр».
 
Екатерина – воспитанница объединения «Детский цирк» молодежного центра «Спектр», руководитель — Элеонора Вольфовская.
 
Как сообщает пресс-служба городской администрации, все победители получили приглашение на съемки интервью для двух телеканалов, а также множество полезных сертификатов от партнеров конкурса.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:28 +1
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