Юная тулячка победила в конкурсе «Новая звезда»

Фото: tula.ru.

Тулячка Екатерина Шмульская стала одной из победительниц Открытого Всероссийского многожанрового конкурса детского и юношеского творчества. С номером «Мадмуазель Блюз» она стала лучше в номинации «Оригинальный жанр».

Екатерина – воспитанница объединения «Детский цирк» молодежного центра «Спектр», руководитель — Элеонора Вольфовская.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, все победители получили приглашение на съемки интервью для двух телеканалов, а также множество полезных сертификатов от партнеров конкурса.