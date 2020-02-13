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Житель Новомосковска ударил собутыльника ножом и добил пепельницей

Житель Новомосковска ударил собутыльника ножом и добил пепельницей

Ссора произошла в одном из частных домов. 60-летний потерпевший скончался на месте.

Новомосковские следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения в одном из частных домов трупа 60-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления задержан 41-летний житель Тульской области.

По предварительным данным, вечером 9 февраля мужчины распивали спиртное. Между ними произошла ссора – злоумышленник избил свою жертву, несколько раз ударил ножом в грудь, а затем добил стеклянной пепельницей по голове. 

От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Злоумышленник заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
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