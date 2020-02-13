Где в Туле отключат свет 14 февраля

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

ул. Металлургов, 43, 45,

ул. Приупская, 2,

2-й пр-д Металлургов, 2 к. 2, 4, 8, 10, 6, 2,

ул. Ушинского, 12, 27-47,

ул. Луначарского, 27, 31,

ул. Литейная, 20, 20-а,

ул. Сакко и Ванцетти, 21, 21-а, 39,

ул. Ленина, 1-11,

пер. 1-й Красный,

пер. 2-й Красный, 3, 5, 7,

ул. Мосина, 9-17 (нечётн.),

п. Рудаково: ул. Л. Толстого, 1-29, 36,

ул. Октябрьская, 1-18, 12-а, 11.