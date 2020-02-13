Где в Туле отключат свет 14 февраля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Металлургов, 43, 45,
- ул. Приупская, 2,
- 2-й пр-д Металлургов, 2 к. 2, 4, 8, 10, 6, 2,
- ул. Ушинского, 12, 27-47,
- ул. Луначарского, 27, 31,
- ул. Литейная, 20, 20-а,
- ул. Сакко и Ванцетти, 21, 21-а, 39,
- ул. Ленина, 1-11,
- пер. 1-й Красный,
- пер. 2-й Красный, 3, 5, 7,
- ул. Мосина, 9-17 (нечётн.),
- п. Рудаково: ул. Л. Толстого, 1-29, 36,
- ул. Октябрьская, 1-18, 12-а, 11.
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