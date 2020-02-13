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Где в Туле отключат свет 14 февраля

Где в Туле отключат свет 14 февраля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Металлургов, 43, 45,
  • ул. Приупская, 2,
  • 2-й пр-д Металлургов, 2 к. 2, 4, 8, 10, 6, 2,
  • ул. Ушинского, 12, 27-47,
  • ул. Луначарского, 27, 31,
  • ул. Литейная, 20, 20-а,
  • ул. Сакко и Ванцетти, 21, 21-а, 39,
  • ул. Ленина, 1-11,
  • пер. 1-й Красный,
  • пер. 2-й Красный, 3, 5, 7,
  • ул. Мосина, 9-17 (нечётн.),
  • п. Рудаково: ул. Л. Толстого, 1-29, 36,
  • ул. Октябрьская, 1-18, 12-а, 11.
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:52 +2
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