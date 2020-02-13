новости
новости
Регистрация
В Туле к сентябрю отремонтируют три спортивные школы
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле к сентябрю отремонтируют три спортивные школы

Объекты посетил глава администрации Тулы Дмитрий Миляев и руководители профильных подразделений.

Споркомплекс на ул. Демидовской, д. 56-А относится к спортивной школе олимпийского резерва «Юность». Там занимаются около 200 юных спортсменов. Кроме того, там проходят тренировки и соревнования любителей волейбола, футбола и баскетбола. Здание 1969 года постройки в этом году будет капитально отремонтировано по программе «Развитие физической культуры и спорта». Работы начнутся в апреле.

В спорткомплексе полностью заменят коммуникации, добавят систему вентиляции, отремонтируют помещения – в залах положат профессиональный паркет для игровых видов спорта, установят современные системы освещения и безопасности. Полностью обновится фасад здания и прилегающая территория. Завершить работы планируется к 1 сентября.

В спортивном комплексе на ул. Приупской тренируются воспитанники МБУ СШ «Металлург». Здесь единоборствами занимаются 350 спортсменов разного возраста. Среди воспитанников спортшколы – призеры первенства мира и других соревнований.

Все борцы сейчас занимаются на базе других спортивных комплексов: в спортшколе на Приупской, 20 начали ремонт. Ремонт проводится на внебюджетные средства, по инициативе главы региона Алексея Дюмина. Планируют полностью заменить крышу, пол, электрику, отопление. В некоторых залах выполнят перепланировку, сделают удобные раздевалки, будет приобретен новый спортивный инвентарь. 

Также в этом году будет капитально отремонтирован зал тяжелой атлетики СШОР «Восток» на улице М. Горького. Там приведут в порядок системы отопления, вентиляции, электричества, отремонтируют фасад, проведут внутренние отделочные работы. Ремонт спортивных объектов планируется завершить к сентябрю.

– Наша задача – строго контролировать ход работ, обеспечивать качественный тренировочный процесс, создавать условия для развития и профессионального роста тульских спортсменов, – подчеркнул Дмитрий Миляев.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:30 +2
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулыремонт спортивных объектовспортшколы
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Новомосковска ударил собутыльника ножом и добил пепельницей
Житель Новомосковска ударил собутыльника ножом и добил пепельницей
Сотрудницу «Тулагорводоканала» осудят за коммерческий подкуп
Сотрудницу «Тулагорводоканала» осудят за коммерческий подкуп
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.