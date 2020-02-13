В Туле к сентябрю отремонтируют три спортивные школы

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Споркомплекс на ул. Демидовской, д. 56-А относится к спортивной школе олимпийского резерва «Юность». Там занимаются около 200 юных спортсменов. Кроме того, там проходят тренировки и соревнования любителей волейбола, футбола и баскетбола. Здание 1969 года постройки в этом году будет капитально отремонтировано по программе «Развитие физической культуры и спорта». Работы начнутся в апреле.

В спорткомплексе полностью заменят коммуникации, добавят систему вентиляции, отремонтируют помещения – в залах положат профессиональный паркет для игровых видов спорта, установят современные системы освещения и безопасности. Полностью обновится фасад здания и прилегающая территория. Завершить работы планируется к 1 сентября.

В спортивном комплексе на ул. Приупской тренируются воспитанники МБУ СШ «Металлург». Здесь единоборствами занимаются 350 спортсменов разного возраста. Среди воспитанников спортшколы – призеры первенства мира и других соревнований.

Все борцы сейчас занимаются на базе других спортивных комплексов: в спортшколе на Приупской, 20 начали ремонт. Ремонт проводится на внебюджетные средства, по инициативе главы региона Алексея Дюмина. Планируют полностью заменить крышу, пол, электрику, отопление. В некоторых залах выполнят перепланировку, сделают удобные раздевалки, будет приобретен новый спортивный инвентарь.

Также в этом году будет капитально отремонтирован зал тяжелой атлетики СШОР «Восток» на улице М. Горького. Там приведут в порядок системы отопления, вентиляции, электричества, отремонтируют фасад, проведут внутренние отделочные работы. Ремонт спортивных объектов планируется завершить к сентябрю.

– Наша задача – строго контролировать ход работ, обеспечивать качественный тренировочный процесс, создавать условия для развития и профессионального роста тульских спортсменов, – подчеркнул Дмитрий Миляев.