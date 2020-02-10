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На ул. Октябрьской водителю такси стало плохо на дороге

На ул. Октябрьской водителю такси стало плохо на дороге

А неподалеку от этого места столкнулись самосвал и легковушка.

Как сообщил очевидец, утром 10 февраля, примерно напротив дома № 28 на улице Октябрьской в Туле внезапно стало плохо водителю такси — у него подскочило давление. Мужчине вызвали скорую, но он отказался от госпитализации.
 
Кроме того, в нескольких десятках метров от этого происшествия столкнулись самосвал Shacman и легковой автомобиль Lifan. В ДТП никто не пострадал.
 
Случившиеся незначительно затруднило движение на этом участке улицы Октябрьской.
 
 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Леонид Почекин
сегодня, в 11:09 +4
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Тула

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