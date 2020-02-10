ДТП с автобусом под Тулой: к аварии привели разбросанные на дороге поддоны

Водитель цистерны на базе ГАЗ заметил их внезапно и резко затормозил.

Как рассказал корреспонденту Myslo водитель автоцистерны, в которую влетел пассажирский автобус, он двигался в направлении Тулы. Внезапно он заметил лежащие прямо на дороге деревянные поддоны. Чтобы избежать наезда на них, он резко затормозил. Следовавший прямо за цистерной автобус влетел прямо в нее.

По словам нашего корреспондента, находящегося на месте событий, поддоны действительно разбросаны по проезжей части.

Напомним, 10 февраля 2020 года около 10.00 на 33-м км автодороги Тула-Щекино вблизи деревни Кочаки в аварию попал автобус ЛиАЗ с пассажирами. По предварительным данным, в аварии пострадали 7 человек.