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ДТП с автобусом под Тулой: к аварии привели разбросанные на дороге поддоны

ДТП с автобусом под Тулой: к аварии привели разбросанные на дороге поддоны

Водитель цистерны на базе ГАЗ заметил их внезапно и резко затормозил.

Как рассказал корреспонденту Myslo водитель автоцистерны, в которую влетел пассажирский автобус, он двигался в направлении Тулы. Внезапно он заметил лежащие прямо на дороге деревянные поддоны. Чтобы избежать наезда на них, он резко затормозил. Следовавший прямо за цистерной автобус влетел прямо в нее.

По словам нашего корреспондента, находящегося на месте событий, поддоны действительно разбросаны по проезжей части.

Напомним, 10 февраля 2020 года около 10.00 на 33-м км автодороги Тула-Щекино вблизи деревни Кочаки в аварию попал автобус ЛиАЗ с пассажирами. По предварительным данным, в аварии пострадали 7 человек.

Галерея
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 1
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 2
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 3
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 4
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 5
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 6
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 7
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 8
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 9
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 10
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 11
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 12
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 13
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 14
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 15
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 16
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 17
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 18
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 19
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:35 +1
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