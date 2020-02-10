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Метеопредупреждение: в Туле усилится ветер
Фото из архива Myslo.

Метеопредупреждение: в Туле усилится ветер

МЧС ожидает в ближайшие часы усиление западного ветра: порывы до 12-17 м/с, на дорогах местами гололедица.

Такая погода сохранится до конца дня. А завтра тулякам стоит ожидать потепление до 0°С с небольшим снегом. Такой температурный режим сохранится на всей предстоящей неделе.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности и рекомендует следовать некоторым правилам:

  • машину стоит оставить в гараже, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций,
  • передвигаясь пешком, стоит обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,
  • следует избегать деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи).
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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 10:39 +4
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