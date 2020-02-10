Фото из архива Myslo.
Метеопредупреждение: в Туле усилится ветер
МЧС ожидает в ближайшие часы усиление западного ветра: порывы до 12-17 м/с, на дорогах местами гололедица.
Такая погода сохранится до конца дня. А завтра тулякам стоит ожидать потепление до 0°С с небольшим снегом. Такой температурный режим сохранится на всей предстоящей неделе.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности и рекомендует следовать некоторым правилам:
- машину стоит оставить в гараже, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций,
- передвигаясь пешком, стоит обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,
- следует избегать деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи).
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