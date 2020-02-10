Метеопредупреждение: в Туле усилится ветер

Фото из архива Myslo.

МЧС ожидает в ближайшие часы усиление западного ветра: порывы до 12-17 м/с, на дорогах местами гололедица.

Такая погода сохранится до конца дня. А завтра тулякам стоит ожидать потепление до 0°С с небольшим снегом. Такой температурный режим сохранится на всей предстоящей неделе.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности и рекомендует следовать некоторым правилам: