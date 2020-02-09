В Туле внедорожник врезался в автомобиль скорой

Автоавария произошла утром 8 февраля в районе Павшинского моста в ЖК «Московский».

Оба транспортных средства двигались вдоль жилой зоны и на пересечении улиц столкнулись. Серьезных повреждений транспортные средства не получили. Однако, неизвестно, был ли в скорой пациент.

Видео автоаварии было снято камерой наружного наблюдения и опубликовано в группе «Тула Жесть». Подписчики в комментариях отметили, что даже, если скорая двигается без проблесковых маячков и звукового сигнала, стоит ее пропускать, даже если преимущество за обычным авто, а не спецсредством.

Стоит отметить, что обзор дороги слева, откуда ехала скорая, был частично закрыт припаркованным грузовиком.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.