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В Туле внедорожник врезался в автомобиль скорой

В Туле внедорожник врезался в автомобиль скорой

ДТП произошло в ЖК «Московский».

Автоавария произошла утром 8 февраля в районе Павшинского моста в ЖК «Московский». 

Оба транспортных средства двигались вдоль жилой зоны и на пересечении улиц столкнулись.  Серьезных повреждений транспортные средства не получили. Однако, неизвестно, был ли в скорой пациент. 

Видео автоаварии было снято камерой наружного наблюдения и опубликовано в группе «Тула Жесть». Подписчики в комментариях отметили, что даже, если скорая двигается без проблесковых маячков и звукового сигнала, стоит ее пропускать, даже если преимущество за обычным авто, а не спецсредством.

Стоит отметить, что обзор дороги слева, откуда ехала скорая, был частично закрыт припаркованным грузовиком.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:00 +8
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