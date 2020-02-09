В Донском пропал 16-летний подросток
Парень пропал 17 января.
17 января из дома в Донском ушел 16-летний Мироненков Иван. Местонахождение парня неизвестно до сих пор. Розыск ведут в том числе и волнтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Особые приметы: Серьга в левом ухе.
Приметы: рост 180 см, нормальное телосложение, глаза серо-зеленые, волосы темно-русые, короткая стрижка.
Одет: черная куртка до колен с капюшоном, черные укороченные джинсы, кроссовки.
С собой: черный рюкзак Nike.
Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам: 112 или · 8(800)700-54-52.
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