В Донском пропал 16-летний подросток

17 января из дома в Донском ушел 16-летний Мироненков Иван. Местонахождение парня неизвестно до сих пор. Розыск ведут в том числе и волнтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Особые приметы: Серьга в левом ухе.

Приметы: рост 180 см, нормальное телосложение, глаза серо-зеленые, волосы темно-русые, короткая стрижка.

Одет: черная куртка до колен с капюшоном, черные укороченные джинсы, кроссовки.

С собой: черный рюкзак Nike.