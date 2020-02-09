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В Туле с большим сольным концертом выступит Алексей Брянцев

В Туле с большим сольным концертом выступит Алексей Брянцев

Выступление состоится на сцене Городского концертного зала.

Музыкант представит свою новую программу «Как долго я тебя искал».

Алексей Брянцев — российский певец в жанре шансон, полный тезка своего старшего дальнего родственника, музыканта и композитора Алексея Брянцева, которого знают как аранжировщика группы «Бутырка». В своих песнях Алексей «рисует» лирику и прозу нашей жизни. Один из самых востребованных молодых певцов и уже сегодня тысячи поклонников отмечают жизненность текстов исполняемых им песен.

 

Алексей Брянцев, один из лучших исполнителей лиричных песен о любви в репертуаре эстрадного шансона! Молодой человек с очень «взрослым» баритоном. Природа одарила парня таким красивым голосом. Многие не верят, что голос принадлежит именно Алексею — очень не совпадает юная внешность и бархатный баритон, уже навсегда ассоциирующийся с Михаилом Кругом.

Два дуэтных альбома с Ириной Круг разлетелись по стране огромными тиражами и занимали первые строки хит-парадов!!! А такие песни как «Любимый взгляд», «Привет, малыш», «Как будто мы с тобой», «Твои глаза — магнит», «Только ты», «Заходи ко мне во сне», «Мне не хватает твоих глаз» побили все рекорды продаж дисков и скачиваний в телефоны мелодий.

В августе 2012 года Алексей Брянцев выпустил свой первый сольный альбом «Твое дыхание», который стал более популярным, чем первые два дуэтных альбома, а хиты «Дыхание», «Я буду рядом» уже стали супер популярными у слушателей. Поклонников творчества Алексея ждёт восхитительный концерт живого звука и голоса!

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:17 −3
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