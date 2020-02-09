В Туле легковушка врезалась в отлетевшее на ходу колесо трамвая

Вечером 9 февраля, напротив дома № 25 на ул. Октябрьской в Туле произошло необычное ДТП. Сначала у следовавшего в направлении ул. Максима Горького трамвая отвалилось одно из колес. А через некоторое время в лежавшую на асфальте железяку влетел автомобиль Hyundai, который двигался в том же направлении.



В результате ДТП обошлось без пострадавших. У легковушки повреждены оба диска с левой стороны и пробита покрышка заднего колеса.



По данным различных источников, вес трамвайного колеса составляет около 150−170 кг.



Причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить специалистам и сотрудникам ГИБДД.