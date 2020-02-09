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В Туле легковушка врезалась в отлетевшее на ходу колесо трамвая

В Туле легковушка врезалась в отлетевшее на ходу колесо трамвая

В дорожно-транспортном происшествии обошлось без пострадавших.

Вечером 9 февраля, напротив дома № 25 на ул. Октябрьской в Туле произошло необычное ДТП. Сначала у следовавшего в направлении ул. Максима Горького трамвая отвалилось одно из колес. А через некоторое время в лежавшую на асфальте железяку влетел автомобиль Hyundai, который двигался в том же направлении.

В результате ДТП обошлось без пострадавших. У легковушки повреждены оба диска с левой стороны и пробита покрышка заднего колеса.

По данным различных источников, вес трамвайного колеса составляет около 150−170 кг.

Причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить специалистам и сотрудникам ГИБДД.

Галерея
В Туле у трамвая отвалилось колесо и в него врезалась легковушка, Фото: 1
В Туле у трамвая отвалилось колесо и в него врезалась легковушка, Фото: 2
В Туле у трамвая отвалилось колесо и в него врезалась легковушка, Фото: 3
В Туле у трамвая отвалилось колесо и в него врезалась легковушка, Фото: 4
В Туле у трамвая отвалилось колесо и в него врезалась легковушка, Фото: 5
В Туле у трамвая отвалилось колесо и в него врезалась легковушка, Фото: 6
В Туле у трамвая отвалилось колесо и в него врезалась легковушка, Фото: 7
В Туле у трамвая отвалилось колесо и в него врезалась легковушка, Фото: 8
В Туле у трамвая отвалилось колесо и в него врезалась легковушка, Фото: 9
В Туле у трамвая отвалилось колесо и в него врезалась легковушка, Фото: 10
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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