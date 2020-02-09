Гонки на мотоциклах: в Туле состоялся зимний мотослет «Самовар Треффен»

Фото Сергея Боброва.

Фестиваль Альтернативных видов мотоспорта проходит в Туле пятый год подряд.

Пятый год «Самовар Треффен» собирает любителей путешествий на мотоциклов с коляской (Sidecar) со всей России. В этот раз более 150 участников приехали испытать свое мастерство.

Участников заездов не остановил мороз, они заехали на фестивальную площадку еще в пятницу и разбили палаточный лагерь.

Основным днем состязаний стала суббота, 8 февраля. В этот день традиционно соревнования прошли в четыре этапа: трофи-ралли, гонки на мотоциклах, зимние гонки Sidecarrussia по треку (без шипов) и ночные гонки.