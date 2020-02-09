новости
новости
Регистрация
Гонки на мотоциклах: в Туле состоялся зимний мотослет «Самовар Треффен»
Фото Сергея Боброва.

Гонки на мотоциклах: в Туле состоялся зимний мотослет «Самовар Треффен»

Фестиваль Альтернативных видов мотоспорта проходит в Туле пятый год подряд.

Пятый год «Самовар Треффен» собирает любителей путешествий на мотоциклов с коляской (Sidecar) со всей России. В этот раз более 150 участников приехали испытать свое мастерство.

Участников заездов не остановил мороз, они заехали на фестивальную площадку еще в пятницу и разбили палаточный лагерь.

Основным днем состязаний стала суббота, 8 февраля. В этот день традиционно соревнования прошли в четыре этапа: трофи-ралли, гонки на мотоциклах, зимние гонки Sidecarrussia по треку (без шипов) и ночные гонки.

Галерея
Гонки на мотоциклах: в Туле состоялся зимний мотослет «Самовар Треффен», Фото: 1
Гонки на мотоциклах: в Туле состоялся зимний мотослет «Самовар Треффен», Фото: 2
Гонки на мотоциклах: в Туле состоялся зимний мотослет «Самовар Треффен», Фото: 3
Гонки на мотоциклах: в Туле состоялся зимний мотослет «Самовар Треффен», Фото: 4
Гонки на мотоциклах: в Туле состоялся зимний мотослет «Самовар Треффен», Фото: 5
Гонки на мотоциклах: в Туле состоялся зимний мотослет «Самовар Треффен», Фото: 6
Гонки на мотоциклах: в Туле состоялся зимний мотослет «Самовар Треффен», Фото: 7
Гонки на мотоциклах: в Туле состоялся зимний мотослет «Самовар Треффен», Фото: 8
Гонки на мотоциклах: в Туле состоялся зимний мотослет «Самовар Треффен», Фото: 9
Гонки на мотоциклах: в Туле состоялся зимний мотослет «Самовар Треффен», Фото: 10
Гонки на мотоциклах: в Туле состоялся зимний мотослет «Самовар Треффен», Фото: 11
Гонки на мотоциклах: в Туле состоялся зимний мотослет «Самовар Треффен», Фото: 12
Гонки на мотоциклах: в Туле состоялся зимний мотослет «Самовар Треффен», Фото: 13
Гонки на мотоциклах: в Туле состоялся зимний мотослет «Самовар Треффен», Фото: 14
Гонки на мотоциклах: в Туле состоялся зимний мотослет «Самовар Треффен», Фото: 15
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:35 +2
Другие статьи по темам
Событие
Самовар Треффен
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Вильямса в Туле у Volkswagen Touareg оторвало колесо
На ул. Вильямса в Туле у Volkswagen Touareg оторвало колесо
В Туле легковушка врезалась в отлетевшее на ходу колесо трамвая
В Туле легковушка врезалась в отлетевшее на ходу колесо трамвая
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.