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Большой тур на Куликовом поле: собачьи упряжки, отливка пуль и катания на лошадях

Большой тур на Куликовом поле: собачьи упряжки, отливка пуль и катания на лошадях

Конечно, же в центре внимания весь день были собаки, для которых приготовили пяти- и десятикилометровые дистанции.

Музей-заповедник «Куликово поле» вновь стал площадкой для «Большого тура», семейного праздника, который традиционно объединяет гонки на собачьих упряжках, семейные игры и забавы на свежем воздухе. Ждал в этом году и особый сюрприз гостей – в честь 500-летия Тульского кремля.

Конечно же, в центре внимания весь день были собаки, для которых приготовили пяти- и десятикилометровые дистанции. Аляскинским маламутам, сибирским хаски и другими представителями ездовых пород предстояло пробежать их в связке.

Тульские кинологи УМВД и УФСИН подготовили показательные выступления со служебными собаками, также мастерство домашней дрессуры вновь продемонстрировал пес Бимбо.

Все желающие, у кого еще нет питомца, могли осуществить свою мечту – на мероприятие приехали питомцы Центра помощи бездомным животным «Любимец». С животными можно было познакомиться и тут же забрать его себе. 

Новинкой «Большого тура»-2020 стала площадка, посвященная 500-летию  Тульского кремля. На ней реконструкторы воссоздали стрелецкий бивак XVI—XVII веков. Гостей фестиваля тульский клуб «Седьмой стрелецкий приказ» учил отливать пули, обращаться с мушкетом и обрядит в костюм стрельца.

Здесь же можно было пострелять из пушки и узнать об устройстве гуляй-города. Попробовать историю на вкус предлагал Археологический парк «Аргамач» из Ельца. Реконструторы из Липецкой области развернули трактир «Воевода Мясной», где угощали стрелецкой кашей из полбы, копченостями и сырами домашнего производства, а также травяными чаями.

Кроме этого гости фестиваля могли прогуляться в санях или прокатиться верхом на лошадях и пони, сфотографироваться с животными и покормить обитателей музейной конюшни.

Также на Куликовом поле в этот день проводились кулинарные мастер-классы и сувениров. 

Завершился праздник творческой встречей с музыкантом Михаилом Башаковым.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:14 +5
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