В Тульской области ищут родственников захороненного в Ленинградской области красноармейца

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К поисковому отряду «Память» обратилась жительница Новосибирска Любовь Николаевна Кудрина. Она рассказала, что узнала о месте захоронения тульского красноармейца благодаря найденной в Ленинградской области могиле своего дяди, летчика Павла Семеновича Опальчука.

После того, как Любовь Николаевна начала ездить на могилу своего дяди, она познакомилась с женщиной. И та ей рассказала о соседней могиле, на которой нет таблички с именем. Родственников погибшего никогда не видели, поэтому неравнодушные жители привели в порядок территорию, поставили оградку и посадили кусты сирени.



Оказалось, что это могила Петра Григорьевича Чувашева — уроженца Тульской области. Петр Чувашев родился в 1921 году в Тульской области в Плавском районе в деревне Вирнашкино. Он погиб 23 июля 1941 года в звании младшего лейтенанта. Первичное место захоронения находится в Красногвардейском районе Ленинградской области на станции Пудость, кладбище Петрово.

«Я много писала писем по всем инстанциям. Безрезультатно. Хотела, чтобы родственники приехали на могилу своего предка», — рассказывает Любовь Кудрина.

Родственников красноармейца просят связаться с тульскими поисковиками по телефону: 8−905−626−87−79.