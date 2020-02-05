Жителя Тульской области держали в плену в Башкортостане

В Республике Башкортостан задержаны пятеро мужчин в возрасте от 22 до 55 лет, подозреваемые в вымогательствах с применением насилия.

По предварительным данным, в городе Стерлитамак преступники насильно удерживали двух человек за некие долги. Одним из потерпевших является 33-летний уроженец Тульской области, второй — 32-летний мужчина, с которого сначала требовали деньги за машину, а затем злоумышленники заставляли переписать на них его квартиру.

Пленников освободили сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан.

По данному факту возбуждены два уголовных дела по п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ.