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Туляков приглашают стать волонтерами

Туляков приглашают стать волонтерами

Заявки на участие в проекте «Городская школа волонтера «Сочиняй мечты» принимаются до 14 февраля 2020 года.

Структурное подразделение «Центр развития добровольческого движения» МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина» запускает проект по подготовке начинающих волонтеров — «Сочиняй мечты».

С 18 февраля по 17 апреля 2020 года добровольцы в возрасте от 14 до 30 лет будут погружены в насыщенную и эффективную программу.

Проект включает в себя теоретическую часть, направленную на изучение основ волонтерской деятельности, и практическую — ребят ждет участие в мероприятиях, акциях.

Заявки принимаются до 14 февраля 2020 года на почту mmc-rodina@tularegion.org.

Подробная информация в группе ВКонтакте или по телефону 36−43−56.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:27 +1
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