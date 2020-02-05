Туляков приглашают стать волонтерами

Заявки на участие в проекте «Городская школа волонтера «Сочиняй мечты» принимаются до 14 февраля 2020 года.

Структурное подразделение «Центр развития добровольческого движения» МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина» запускает проект по подготовке начинающих волонтеров — «Сочиняй мечты».

С 18 февраля по 17 апреля 2020 года добровольцы в возрасте от 14 до 30 лет будут погружены в насыщенную и эффективную программу.

Проект включает в себя теоретическую часть, направленную на изучение основ волонтерской деятельности, и практическую — ребят ждет участие в мероприятиях, акциях.

Заявки принимаются до 14 февраля 2020 года на почту mmc-rodina@tularegion.org.

Подробная информация в группе ВКонтакте или по телефону 36−43−56.