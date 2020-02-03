Мошенник обманом заставил жительницу Узловой взять кредит и украл все деньги

Фото из архива Myslo.

Жительница Узловой стала жертвой мошенников, потеряв более 230 тысяч рублей. Женщина попалась на уловку, которая в последнее время набирает популярность у аферистов.

Узловчанка разместила объявление о сдаче квартиры. Ей позвонили потенциальные съемщики и сообщили, что готовы перевести деньги за жилье. Попросили данные банковской карты, а затем и пришедший на телефонный номер код смс-подтверждения. В результате финансовых махинаций на счет женщины пришла крупная сумма. Тут же ей перезвонили «съемщики» и заявили, что случайно отправили больше, чем нужно. Хозяйка квартиры переслала «лишние» деньги звонившим, и больше на связь они не выходили.

Спустя время женщина поняла, что на нее без ее ведома был оформлен кредит, с которого в итоге и списали деньги мошенники. Нанесенный ей ущерб составил 236 тысяч 900 рублей.

– В полиции выясняют все детали происшествия и просят граждан быть внимательными при совершении денежных переводов, даже если они связаны с получением денег. Мошеннические действия, совершенные при помощи такой схемы, регистрируются в регионе не впервые, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Напомним, что ранее от похожей схемы пострадал 60-летний туляк. На него аферисты оформили кредит в 100 тысяч рублей. Подробнее об этой истории читайте здесь. И будьте внимательны!