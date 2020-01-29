Жительница Алексина: «Мой сын был избит, но сам превратился в обвиняемого»

На фото слева Юрий Мологин, справа – скончавшийся в результате драки Андрей Осепилов.

В Алексине расследуется уголовное дело по факту смерти 36-летнего местного жителя Андрея Осепилова. Мужчина скончался 21 декабря 2019 года в больнице – через неделю после серьезной драки. Подозреваемый – 34-летний Юрий Мологин – задержан и заключен под стражу. Однако сам задержанный уверяет, что едва не лишился жизни и в драке защищался, а не нападал.

В редакцию Myslo обратились мать задержанного Инна Мологина и родственники потерпевшего. И та, и другая стороны уверены – Юрий не причинял серьезных увечий Андрею умышленно, а лишь защищался.

ЧП произошло днем 14 декабря. Юрий Мологин пришел в гости к своему знакомому Дмитрию. Решили организовать застолье, выпили. Вечером, около шести часов, к ним присоединился Андрей, брат Дмитрия.

Поначалу всё было хорошо, но, выпив, Андрей начал высказывать претензии к гостю: мол, зачем пришел? Завязалась драка. Когда Андрей почувствовал, что превосходство на стороне противника, попросил брата помочь, и Дмитрий тоже ввязался в драку. В итоге из приглашенного гостя Юрий превратился в незваного. В какой-то момент Дмитрий якобы схватил нож и стал угрожать Юрию расправой.

Понимая, что пьяные братья могут действительно его убить, Юрий, по его словам, улучил момент и выбежал из квартиры, на ходу обуваясь и накидывая куртку. Угрозы в свой адрес он слышал и на улице, братья с балкона кричали ему, что найдут и убьют его. В своих показаниях он потом расскажет, что многие соседи слышали эти крики и видели, как он выбегает из подъезда.

Придя домой, Юрий набрал телефон супруги Дмитрия, сообщил ей о случившемся и предупредил, что планирует обратиться в полицию по поводу избиения. Но утром Юре позвонил Дмитрий и извинился. Юра решил, что синяки заживут, и передумал обращаться в полицию. Мужчины немного поговорили по телефону, Дмитрий сказал, что брат еще спит.

А через какое-то время он зашел в комнату Андрея и понял, что брату нужна медицинская помощь. Прибывшие медики установили – Андрей в коме, вызванной открытой черепно-мозговой травмой. Андрей был доставлен в больницу, а неделю спустя, 21 декабря, скончался.

Юрия задержали 24 декабря и вскоре заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

Инна Мологина – Юра пришел домой весь в крови, в синяках! Рассказал, как было дело. Но решил, что в полицию обратится утром. А потом всё вот так вышло. Если бы мы знали, что всё так может обернуться, то, конечно, сразу же обратились бы в полицию. Юрий защищал себя, а не убивал Андрея, это Андрей вместе с братом угрожали ему убийством! Но почему-то статья у него – умышленное причинение тяжкого вреда, а не самооборона. Я считаю, что не все обстоятельства учтены при расследовании дела.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области подтвердили, что уголовное дело в отношении Мологина расследуется по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Мужчине предъявлено обвинение, но окончательная оценка его действиям будет дана по окончании следствия. Выяснение всех обстоятельств продолжается.

Фамилии и имена потерпевшего и свидетелей изменены в интересах следствия.