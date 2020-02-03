В Тульской области стали меньше убивать

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В 2019 году на территории Тульской области зарегистрировали 13 046 различных преступлений. К примеру, в 2018 году их было на 386 больше. И чуть меньше половины преступлений в регионе остаются нераскрытыми, 42% остаются так называемыми глухарями.



Около трети преступлений (4 102 за этот год) совершают лица, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

В прокуратуре отмечают незначительный рост числа регистрации тяжких и особо тяжких преступлений: с 3 016 до 3 262 (+8,2%). При этом число убийств снизилось на 16,9% (с 77 до 64), на 17,5% стало меньше разбойных нападений (с 63 до 52), уменьшилось число фактов причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего — всего на один случай (со 197 до 196).

Более половины от всех зарегистрированных в регионе преступлений (55,4%) составляют преступления против собственности. Из них полиция раскрывает чуть меньше половины — 44,5%.



По данным прокуратуры, правоохранительные органы стали чаще задерживать наркодельцов. Всего в прошлом году зарегистрировано 1 028 нарушений, связанных с наркотиками (+11,1%). За 2019 год на территории региона уменьшилось количество совершенных преступлений в общественных местах на 8,1% с 4 978 до 4 574.

На 13,6% снизилось число поджогов, всего зарегистрировано 108 таких преступлений.

С января по декабрь 2019 года на 11,8% сократилось количество нарушений правил дорожного движения с погибшими участниками (со 102 до 90).

За прошлый год на 27,8% увеличилось число преступлений, в которых использовались компьютерные технологии. Всего выявлено 1 694 преступления.