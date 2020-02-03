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Тульский «Арсенал» планирует заключить контракт с экс-игроком «Авангарда»
Фото пресс-службы «Арсенала».

Тульский «Арсенал» планирует заключить контракт с экс-игроком «Авангарда»

Роман Минаев проводит с командой Игоря Черевченко уже второй сбор.

Тульский футбольный клуб «Арсенал» планирует заключить контракт с лучшим бомбардиром курского «Авангарда». Речь идет о Романе Минаеве, который сейчас находится в статусе свободного агента и проходит уже вторые сборы с оружейниками в Турции.

Как сообщает «Матч ТВ», в ближайшее время в Турцию прилетит президент «Арсенала» Гурам Аджоев. После этого будет принято решение о заключении контракта с футболистом.

Отметим, что в текущем первенстве ФНЛ на счету Минаева 6 голов и 4 результативные передачи.

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 11:10 +2
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