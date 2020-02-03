Тульский «Арсенал» планирует заключить контракт с экс-игроком «Авангарда»

Фото пресс-службы «Арсенала».

Роман Минаев проводит с командой Игоря Черевченко уже второй сбор.

Тульский футбольный клуб «Арсенал» планирует заключить контракт с лучшим бомбардиром курского «Авангарда». Речь идет о Романе Минаеве, который сейчас находится в статусе свободного агента и проходит уже вторые сборы с оружейниками в Турции.

Как сообщает «Матч ТВ», в ближайшее время в Турцию прилетит президент «Арсенала» Гурам Аджоев. После этого будет принято решение о заключении контракта с футболистом.

Отметим, что в текущем первенстве ФНЛ на счету Минаева 6 голов и 4 результативные передачи.