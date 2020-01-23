Погода в Туле 24 января: мокрый снег и сильный ветер

Температура воздуха по области днем — от -3 до +2ºС.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 января в регионе будет облачно с прояснениями. Днем возможен мокрый снег, дождь (по данным сайта Гидрометцентра России, 2 мм за сутки). На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, юго-западный 7−12 м/с, днем порывы могут достигнуть до 15 м/с.

Температура воздуха по области днем — от -3 до +2ºС. Атмосферное давление 740−745 мм рт. ст.