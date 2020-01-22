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На проспекте Ленина автобус перегородил три полосы движения
Фото: tula.chp

На проспекте Ленина автобус перегородил три полосы движения

Информации о пострадавших не поступало.

На проспекте Ленина, в районе остановки «ул. Гоголевская», затруднено движение транспорта в сторону ул. Советской.

Причиной пробки стал стоящий поперёк дороги автобус, полностью перекрывший движение по трём полосам. Автомобилистам приходится объезжать автобус по встречной полосе.

Что стало причиной такого инцидента, неясно. Возможно, автобус сломался – водитель открыл двери и выпустил пассажиров. Информации о пострадавших нет.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:08 +3
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