Приставы арестовали счета туляка, задолжавшего ребёнку почти 300 тысяч рублей
После этого нерадивый отец полностью погасил задолженность.
Сотрудники УФССП России по Тульской области смогли добиться от 42-летнего туляка полной выплаты алиментов своему сыну. Мужчина задолжал ребёнку более 284 тысяч рублей.
Нерадивый отец игнорировал требования об оплате, о ребенке не заботился и пытался скрыться от судебных приставов. Сотрудники ведомства наложили арест на банковский счёт мужчины. Узнав, что его карта заблокирована, туляк полностью погасил задолженность.
Другие статьи по темам
Событие
Место