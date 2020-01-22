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Приставы арестовали счета туляка, задолжавшего ребёнку почти 300 тысяч рублей

Приставы арестовали счета туляка, задолжавшего ребёнку почти 300 тысяч рублей

После этого нерадивый отец полностью погасил задолженность.

Сотрудники УФССП России по Тульской области смогли добиться от 42-летнего туляка полной выплаты алиментов своему сыну. Мужчина задолжал ребёнку более 284 тысяч рублей.

Нерадивый отец игнорировал требования об оплате, о ребенке не заботился и пытался скрыться от судебных приставов. Сотрудники ведомства наложили арест на банковский счёт мужчины. Узнав, что его карта заблокирована, туляк полностью погасил задолженность.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
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