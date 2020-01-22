Приставы арестовали счета туляка, задолжавшего ребёнку почти 300 тысяч рублей

После этого нерадивый отец полностью погасил задолженность.

Сотрудники УФССП России по Тульской области смогли добиться от 42-летнего туляка полной выплаты алиментов своему сыну. Мужчина задолжал ребёнку более 284 тысяч рублей.

Нерадивый отец игнорировал требования об оплате, о ребенке не заботился и пытался скрыться от судебных приставов. Сотрудники ведомства наложили арест на банковский счёт мужчины. Узнав, что его карта заблокирована, туляк полностью погасил задолженность.