Тульских десантников подняли по тревоге

Военнослужащие Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии отработали действия при поступлении сигнала учебной тревоги. В занятиях под руководством командира соединения генерал-майора Павла Кирси был задействован весь личный состав дивизии.

Десантники подготовили боевую технику к совершению марша к месту формирования боевых колонн, отработали действия суточных нарядов, порядок экипировки и получения оружия.

Офицеры командования отработали организацию совместных действий по сигналам учебной тревог и порядок действий при организации управления и взаимодействия в ходе приведения воинских частей соединения в высшую степень готовности.