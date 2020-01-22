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Тульских десантников подняли по тревоге

Тульских десантников подняли по тревоге

В 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии прошли плановые учения.

Военнослужащие Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии отработали действия при поступлении сигнала учебной тревоги. В занятиях под руководством командира соединения генерал-майора Павла Кирси был задействован весь личный состав дивизии.

Десантники подготовили боевую технику к совершению марша к месту формирования боевых колонн, отработали действия суточных нарядов, порядок экипировки и получения оружия.

Офицеры командования отработали организацию совместных действий по сигналам учебной тревог и порядок действий при организации управления и взаимодействия в ходе приведения воинских частей соединения в высшую степень готовности.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:50 0
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ТулаТульская область

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