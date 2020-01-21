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Во время пожара в Дубне погиб мужчина
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

Во время пожара в Дубне погиб мужчина

На месте происшествия работали три пожарных расчета.

Утром 21 января в переулке Пушкина в поселке Дубна загорелся частный дом. По данным МЧС, сообщение о происшествии поступило в 09.35. Первый из трех направленных расчетов прибыл на место всего через 5 минут и еще столько же потребовалось на ликвидацию открытого горения.
 
 
В одной из комнат выгорел пол на площади 1 кв. м и закоптились стены по всей площади дома. В результате происшествия погиб 47-летний мужчина.
 
Причину возгорания предстоит установить специалистам.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:00 +2
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Место
Тульская областьДубна

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