Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.
Во время пожара в Дубне погиб мужчина
На месте происшествия работали три пожарных расчета.
Утром 21 января в переулке Пушкина в поселке Дубна загорелся частный дом. По данным МЧС, сообщение о происшествии поступило в 09.35. Первый из трех направленных расчетов прибыл на место всего через 5 минут и еще столько же потребовалось на ликвидацию открытого горения.
В одной из комнат выгорел пол на площади 1 кв. м и закоптились стены по всей площади дома. В результате происшествия погиб 47-летний мужчина.
Причину возгорания предстоит установить специалистам.
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