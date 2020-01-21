Вышла новая книга Тины Канделаки «PRO Тело»

В декабре в продажу поступила новая книга российской журналистки и блогера Тины Канделаки. В ней Тина рассказывает личную историю успеха в борьбе за идеальное тело в виде набора принципов и эффективных решений, которые позволяют не просто добиться идеальной фигуры, но и сохранить этот результат навсегда.

«PROтело» — это логическое продолжение предыдущей книги Тины и развитие ее авторской серии, ориентированной на активных, энергичных и современных женщин. Такие читательницы поймут и разделят мотивирующий посыл автора: с правильно поставленной целью и большой силой воли достижимо все что угодно.

В книге Тина анализирует многолетний опыт работы над собой. Она подробно рассказывает о преодолении объективных препятствий, включая психологические проблемы, уходящие корнями в детство, а также борьбу с предрасположенностью к лишнему весу. 26 лет здоровье и идеальная фигура находятся в фокусе Тины Канделаки, и в книге она делится эффективными приемами ЗОЖ, которые привели ее к достижению требуемого результата.

Не секрет, что современный мир предъявляет беспрецедентное количество требований к женщинам. Мужчины заняты строительством карьеры, а для женщины успех — это не только реализация себя в работе, но и забота о семье, своей красоте и здоровье. Женщинам по-прежнему нужно изо всех сил доказывать миру свою состоятельность. Отсюда и смена отношения к современным трендам, которая приводит к подмене понятий. Был бодипозитив как принятие своего несовершенства, а стал бодипозитив как оправдание игнорирования основных принципов ЗОЖ.

Здоровое тело и системный уход за собой являются базовыми требованиями к современной женщине, без которых никакой реальный успех невозможен.

Потому и написана эта книга: чтобы дать не только правильные ориентиры и установки, но и конкретные инструменты на пути к здоровому образу жизни.

Ответ на вопрос «Почему то или иное решение Тины Канделаки привело ее к успеху?» на страницах книги дают эксперты. В процессе ее написания Тина взяла интервью у нутрициолога, пластического хирурга, психолога, тренера, а также опросила множество девушек, включив их истории в книгу. В ней Тина призывает осторожнее относиться к бодипозитиву и не забывать о разнице между принятием своего несовершенства и игнорированием заботы о собственном здоровье.

Тина Канделаки – Получая сотни запросов через социальные сети, я обнаружила, что большинство из них объединены общим заблуждением: под здоровым образом жизни подписчики понимают кратковременное усилие над собой и мучительную диету. Между тем практика, понимаемая как набор лишений и постоянный дискомфорт, приводит к частым срывам и потере достигнутого результата. Книга написана в том числе для того, чтобы развеять эти стереотипы. На личном примере я решила показать, как спорт и правильное питание переворачивают жизнь и приносят удовольствие не только от результата, но и от процесса его достижения. Я написала книгу «PRO Тело» так, чтобы охватить максимальную целевую аудиторию, и наполнила ее советами не только для взрослых и молодых девушек, но и для мам с маленькими детьми.

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Фрагмент книги:

«Опасно брать чужие правила, потому что они основаны на чужих данных и лично к вам не имеют отношения. Не обязательно всем быть спортивными, мускулистыми, готовыми к рывку людьми, — мы это уже проходили в одной отдельно взятой стране, и ни к чему хорошему это не привело.

Баланс между весом, крепким здоровьем, привлекательным внешним видом и отличным самочувствием — формула очень индивидуальная. И очень важно ее найти.

А теперь задумаемся: ради чего мы намерены меняться? Уж конечно, не на зависть подруге. И не для прихоти мужчины. Вы должны нравиться себе, а не мужчине. Если вы кардинально меняетесь ради мужчины, то садитесь на очень опасные качели. У мужчины настроение может меняться каждую неделю. И если вы на эти качели сели, то рано или поздно все равно с них слетите.

Научитесь наконец слышать себя! То, что вы от расстройства торчите у холодильника и делаете что-то не свойственное организму, говорит о том, что ваш организм кричит «SOS!». Дайте наконец ему любовь! Научитесь любить себя — это вовсе не стыдно и не имеет ничего общего с эгоизмом».

об авторе

Тина Канделаки — российский журналист, продюсер, медиаменеджер и общественный деятель. Одна из самых влиятельных и узнаваемых медиаперсон России. Генеральный продюсер спортивного телеканала «Матч ТВ».

Выступает за здоровый образ жизни и ставит перед собой цель мотивировать как можно больше людей на занятия спортом.

Почти 5,5 млн подписчиков Тины на ее личных страничках в соцсетях выбирают спорт и ЗОЖ, беря с нее пример. Более 500 000 человек в 2017 году приняли участие в народной «Матч! Тренировке», которые прошли в восьми городах России, в том числе и в Туле.