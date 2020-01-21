новости
новости
Регистрация
Вышла новая книга Тины Канделаки «PRO Тело»

Вышла новая книга Тины Канделаки «PRO Тело»

Российская журналистка поделилась секретами красивого тела.

В декабре в продажу поступила новая книга российской журналистки и блогера Тины Канделаки. В ней Тина рассказывает личную историю успеха в борьбе за идеальное тело в виде набора принципов и эффективных решений, которые позволяют не просто добиться идеальной фигуры, но и сохранить этот результат навсегда.

«PROтело» — это логическое продолжение предыдущей книги Тины и развитие ее авторской серии, ориентированной на активных, энергичных и современных женщин. Такие читательницы поймут и разделят мотивирующий посыл автора: с правильно поставленной целью и большой силой воли достижимо все что угодно.

В книге Тина анализирует многолетний опыт работы над собой. Она подробно рассказывает о преодолении объективных препятствий, включая психологические проблемы, уходящие корнями в детство, а также борьбу с предрасположенностью к лишнему весу. 26 лет здоровье и идеальная фигура находятся в фокусе Тины Канделаки, и в книге она делится эффективными приемами ЗОЖ, которые привели ее к достижению требуемого результата.

Не секрет, что современный мир предъявляет беспрецедентное количество требований к женщинам. Мужчины заняты строительством карьеры, а для женщины успех — это не только реализация себя в работе, но и забота о семье, своей красоте и здоровье. Женщинам по-прежнему нужно изо всех сил доказывать миру свою состоятельность. Отсюда и смена отношения к современным трендам, которая приводит к подмене понятий. Был бодипозитив как принятие своего несовершенства, а стал бодипозитив как оправдание игнорирования основных принципов ЗОЖ.

Здоровое тело и системный уход за собой являются базовыми требованиями к современной женщине, без которых никакой реальный успех невозможен.

Потому и написана эта книга: чтобы дать не только правильные ориентиры и установки, но и конкретные инструменты на пути к здоровому образу жизни.

Ответ на вопрос «Почему то или иное решение Тины Канделаки привело ее к успеху?» на страницах книги дают эксперты. В процессе ее написания Тина взяла интервью у нутрициолога, пластического хирурга, психолога, тренера, а также опросила множество девушек, включив их истории в книгу. В ней Тина призывает осторожнее относиться к бодипозитиву и не забывать о разнице между принятием своего несовершенства и игнорированием заботы о собственном здоровье.

Тина Канделаки

– Получая сотни запросов через социальные сети, я обнаружила, что большинство из них объединены общим заблуждением: под здоровым образом жизни подписчики понимают кратковременное усилие над собой и мучительную диету. Между тем практика, понимаемая как набор лишений и постоянный дискомфорт, приводит к частым срывам и потере достигнутого результата. Книга написана в том числе для того, чтобы развеять эти стереотипы. На личном примере я решила показать, как спорт и правильное питание переворачивают жизнь и приносят удовольствие не только от результата, но и от процесса его достижения. Я написала книгу «PRO Тело» так, чтобы охватить максимальную целевую аудиторию, и наполнила ее советами не только для взрослых и молодых девушек, но и для мам с маленькими детьми.

Заказать книгу можно здесь.

 

Фрагмент книги:

«Опасно брать чужие правила, потому что они основаны на чужих данных и лично к вам не имеют отношения. Не обязательно всем быть спортивными, мускулистыми, готовыми к рывку людьми, — мы это уже проходили в одной отдельно взятой стране, и ни к чему хорошему это не привело.

Баланс между весом, крепким здоровьем, привлекательным внешним видом и отличным самочувствием — формула очень индивидуальная. И очень важно ее найти.

А теперь задумаемся: ради чего мы намерены меняться? Уж конечно, не на зависть подруге. И не для прихоти мужчины. Вы должны нравиться себе, а не мужчине. Если вы кардинально меняетесь ради мужчины, то садитесь на очень опасные качели. У мужчины настроение может меняться каждую неделю. И если вы на эти качели сели, то рано или поздно все равно с них слетите.

Научитесь наконец слышать себя! То, что вы от расстройства торчите у холодильника и делаете что-то не свойственное организму, говорит о том, что ваш организм кричит «SOS!». Дайте наконец ему любовь! Научитесь любить себя — это вовсе не стыдно и не имеет ничего общего с эгоизмом».

об авторе

Тина Канделаки — российский журналист, продюсер, медиаменеджер и общественный деятель. Одна из самых влиятельных и узнаваемых медиаперсон России. Генеральный продюсер спортивного телеканала «Матч ТВ».

Выступает за здоровый образ жизни и ставит перед собой цель мотивировать как можно больше людей на занятия спортом.

Почти 5,5 млн подписчиков Тины на ее личных страничках в соцсетях выбирают спорт и ЗОЖ, беря с нее пример. Более 500 000 человек в 2017 году приняли участие в народной «Матч! Тренировке», которые прошли в восьми городах России, в том числе и в Туле.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 18:01 −8
Другие статьи по темам
Люди
Тина Канделаки
Место
Тула
Прочее
книга Тины Канделакикнига PRO Тело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Россиян предупредили об опасности коронавируса из Китая
Россиян предупредили об опасности коронавируса из Китая
Во время пожара в Дубне погиб мужчина
Во время пожара в Дубне погиб мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.