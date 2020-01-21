Покупайте билеты с 30% скидкой на спектакль «Суперstars» с Олесей Железняк

С 21 января в офлайн- и онлайн-точках Myslo-кассы действует 30% скидка на спектакль «Суперstars» (16+).

Стоит поторопиться, предложение распространяется только на первые 15 билетов.

Старая цена/новая цена

2000 р. /1400 р.

1800 р. / 1260 р.

2200 р. / 1540 р.

1400 р. / 980 р.

700 р. / 490 р.

Спектакль состоится 24 января в Городском концертном зале. В главных ролях обаятельная Олеся Железняк и Дмитрий Миллер. Герои комедии «СУПЕРSTARS» мечтают покорить Голливуд. Но на пути к этой мечте им суждено будет пройти через измены и расставания, забвение публики, безработицу, пристрастие к вредным привычкам. Им суждено будет вновь обрести любовь, вернуться в профессию, проснуться однажды утром знаменитыми и … покорить Голливуд.

Приобрести билеты можно онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной