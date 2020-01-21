Покупайте билеты с 30% скидкой на спектакль «Суперstars» с Олесей Железняк
Внимание! Предложение действует только в точках продаж Мyslo-кассы.
С 21 января в офлайн- и онлайн-точках Myslo-кассы действует 30% скидка на спектакль «Суперstars» (16+).
Стоит поторопиться, предложение распространяется только на первые 15 билетов.
2000 р. /1400 р.
1800 р. / 1260 р.
2200 р. / 1540 р.
1400 р. / 980 р.
700 р. / 490 р.
Спектакль состоится 24 января в Городском концертном зале. В главных ролях обаятельная Олеся Железняк и Дмитрий Миллер. Герои комедии «СУПЕРSTARS» мечтают покорить Голливуд. Но на пути к этой мечте им суждено будет пройти через измены и расставания, забвение публики, безработицу, пристрастие к вредным привычкам. Им суждено будет вновь обрести любовь, вернуться в профессию, проснуться однажды утром знаменитыми и … покорить Голливуд.
Приобрести билеты можно онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
- Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
Вс.: выходной
- Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00
Вс.: выходной
- Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00
Сб.-вс.: выходной