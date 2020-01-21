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Два жителя Тульской области пытались перебросить в колонию мобильники для убийцы
Фото пресс-службы УФСИН по Тульской области.

Два жителя Тульской области пытались перебросить в колонию мобильники для убийцы

Мужчины задержаны с поличным.

В Тульской области сотрудники оперативного отдела ИК-4 УФСИН России задержали двух жителей Щекинского района, которые находились в запретной зоне.

В результате визуального осмотра у 30-летнего мужчины был обнаружен пакет белого цвета, внутри которого находились два свертка, обмотанные канцелярским скотчем. У его 40-летнего подельника при себе также находился пакет с двумя свертками. Внутри были припрятаны 16 мобильных телефонов разных марок и 8 зарядных устройств.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области, по имеющейся оперативной информации данные запрещенные предметы предназначались одному из осужденных, отбывающему наказание по ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

Мобильники осужденный собирался использовать для личных целей и сбыта среди «соседей» по колонии.

По данному факту в отношении мужчин составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренные ст. 19.12 КоАП РФ.

Справка. ИК-4 УФСИН России по Тульской области является исправительной колонией строгого режима для осужденных мужчин, ранее не отбывавших наказание в виде лишения свободы с лимитом наполнения 1355 осужденных.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:25 +1
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