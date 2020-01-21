«Полипласт Новомосковск» проводит уроки экологического воспитания в Новомосковске

Фото предоставлены пресс-службой «Полипласт Новомосковска».

Понятие «экологическое воспитание» в образовании — достаточно ново, но актуальность экологического просвещения для школьников в наше время трудно переоценить.

Экологические знания необходимы каждому человеку, чтобы осознавать последствия своих действий для природы и понимать, как можно снизить негативное воздействие на окружающую среду. Цель экологического образования — формирование человека нового типа с новым мышлением, умеющего жить в относительной гармонии с природой.

Такими целями руководствовались в компании «Полипласт Новомосковск», начиная несколько лет назад проект по экологическому образованию «Юный эколог» вместе с ТРОО «Экологическая защита». В рамках проекта для учащихся 3-х классов новомосковской школы № 25 проводятся специальные уроки, не только дающие полезные знания, но и обучающие практическим навыкам: как экономить ценные природные ресурсы, как снижать свой экологический след и многое другое.

В текущем учебном 2019−2020 году первое занятие по традиции освещало тему «Мой дом — Земля», ребята узнали об основных экологических проблемах современности и о том, как они, будучи ещё школьниками, могут помочь в решении этих проблем. Следующее занятие «Экология дома» было посвящено принципам энергосбережения и экосистемы дома. Темой декабрьского занятия стало экологичное празднование Нового года. Какую ёлку выбрать, искусственную или живую, как ее нарядить, какие подарки считаются самыми экологичными, а какие входят в топ «антиподарков», почему лучше предпочесть восковые свечи парафиновым и отказаться от гирлянд с лампами накаливания в пользу светодиодных, — обо всем этом ученикам начальной школы рассказали организаторы проекта.

Важное значение имеет практическая направленность деятельности учащихся, ориентация на общественно-полезные дела, а также участие школьников в разработке и практическом воплощении собственных экологических проектов. Особое место занимает работа с родителями, вовлечение их в процесс экологического становления учащихся.

Поэтому в программу проекта входят творческие конкурсы, например, в декабре ребята участвовали в традиционном конкурсе-выставке на лучшую новогоднюю поделку «Здравствуй, Эко-Новый год!». Помимо пользы для природы, такое занятие, как придумывание экологичных новогодних игрушек — отличное времяпрепровождение для всех членов семьи долгими зимними вечерами. В конкурсе принимали участие работы из дерева, бумаги, ткани, злаков, ракушек, шишек, натуральных камней и минералов.

Прошедший сегодня, 21 января, урок был посвящён теме «Зеленые ресурсы планеты», и вновь ученикам предложили принять участие в конкурсе. Ребятам было дано задание придумать устройство, использующее в своей работе источник альтернативной энергии, и создать его макет или рисунок. На следующем уроке школьники будут защищать свои проекты.

Такие разнообразные формы проведения уроков способствуют формированию у подрастающего поколения целостного представления о природе, месте и роли человека, ценностных свойствах природных и социальных объектов, экологической ответственности, тем самым реализуются основные задачи экологического образования младших школьников.