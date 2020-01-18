Тульские полицейские проверяют пятерых жителей табора на причастность к серии краж

Фото из архива Myslo.

В Туле в полицию обратилась 85-летняя жительница Пролетарского округа. Она сообщила, что днем к ней в квартиру пришла неизвестная женщина и представилась сотрудницей социальной службы. В ходе разговора незнакомка похитила 40 тысяч рублей.

- При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен автомобиль, на котором передвигалась злоумышленница со своими подельниками. Данные о розыске транспортного средства были переданы всем наружным нарядам, несущим службу на территории региона, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Автомобиль нашелся в Новомосковском районе — его остановили сотрудники ДПС. В салоне находилась подозреваемая в вышеуказанной краже.

- Она и все находившиеся в транспортном средстве представители цыганского этноса были доставлены в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства, — отметили в ведомстве.

В настоящее время в полиции в отношении 21-летней нигде не работающей жительницы табора возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Устанавливается причастность женщины и доставленных с ней двух мужчин и двух женщин к совершению подобных преступлений на территории Тульской области и соседних регионов.

При проверке личности задержанных полицейские выяснили, что одна из них находится в федеральном розыске за похожую кражу, совершенную в Кировской области.