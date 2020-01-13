Туляк пытался расплатиться в супермаркете поддельной пятитысячной купюрой
Полиция возбудила уголовное дело.
В Туле полицейские задержали подозреваемого в сбыте поддельной купюры. По предварительным данным, злоумышленник попытался расплатиться фальшивкой достоинством 5 тысяч рублей в сетевом супермаркете.
В пресс-службе УМВД России по Тульской области уточнили, что, предположительно, мужчина заранее знал, что купюра поддельная.
В ходе проведенных мероприятий полицейские установили личность 24-летнего сбытчика. Возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ.
При обнаружении у себя поддельной купюры любого номинала ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. УМВД России по Тульской области напоминает, что преступления, связанные с фальшивомонетничеством, относятся к категории тяжких. Если банкнота вызывает сомнение в подлинности, немедленно обратитесь в правоохранительные органы по телефону 02 либо в ближайший отдел полиции.
Отличить поддельную купюру от настоящей можно по следующим признакам:
- основной и явный признаки подделки — это отверстия микроперфорации в бумаге, имеющие шероховатую поверхность (на подлинной купюре поверхность гладкая);
- отдельные изображения подлинных банкнот при рассмотрении под разными углами изменяют свой цвет. На одних — это эмблема Банка России, на других — гербы изображенных на купюрах городов. На купюре достоинством 1000 рублей герб Ярославля на подлиннике меняется с малинового на золотисто-зеленый. На фальшивой купюре цвет герба не меняется, краска может стираться;
- на подлинной банкноте надпись «Билет Банка России», расположенная в одном из верхних углов, рельефная и хорошо проверяется на ощупь. Но лучше внимательно посмотреть, совпадает ли рельеф с надписью. У фальшивок практически всегда встречаются несовпадения.