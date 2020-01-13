Туляк пытался расплатиться в супермаркете поддельной пятитысячной купюрой

В Туле полицейские задержали подозреваемого в сбыте поддельной купюры. По предварительным данным, злоумышленник попытался расплатиться фальшивкой достоинством 5 тысяч рублей в сетевом супермаркете.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области уточнили, что, предположительно, мужчина заранее знал, что купюра поддельная.

В ходе проведенных мероприятий полицейские установили личность 24-летнего сбытчика. Возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ.

При обнаружении у себя поддельной купюры любого номинала ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. УМВД России по Тульской области напоминает, что преступления, связанные с фальшивомонетничеством, относятся к категории тяжких. Если банкнота вызывает сомнение в подлинности, немедленно обратитесь в правоохранительные органы по телефону 02 либо в ближайший отдел полиции.

Отличить поддельную купюру от настоящей можно по следующим признакам: