В Узловой полицейские задержали 58-летнего «форточника»

В Узловой сотрудники полиции установили подозреваемого в краже. Мужчина забрался в нежилую квартиру через форточку, украл мужскую куртку и бутылку коньяка. Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, злоумышленник знал, что в квартире никто не проживает, поэтому не боялся попасть на глаза хозяевам.

Обнаружив кражу, владелец квартиры обратился в полицию. Полицейские выяснили, что к хищению причастен 58-летний неработающий ранее судимый мужчина. Он признался в содеянном. Правоохранители выясняют все детали случившегося.