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В Узловой полицейские задержали 58-летнего «форточника»

В Узловой полицейские задержали 58-летнего «форточника»

Мужчина забрался в квартиру, украл куртку и бутылку коньяка.

В Узловой сотрудники полиции установили подозреваемого в краже. Мужчина забрался в нежилую квартиру через форточку, украл мужскую куртку и бутылку коньяка. Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, злоумышленник знал, что в квартире никто не проживает, поэтому не боялся попасть на глаза хозяевам.

Обнаружив кражу, владелец квартиры обратился в полицию. Полицейские выяснили, что к хищению причастен 58-летний неработающий ранее судимый мужчина. Он признался в содеянном. Правоохранители выясняют все детали случившегося.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:17 +5
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Место
Тульская областьУзловая

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