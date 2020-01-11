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Тульская чета Кузнецовых отметила изумрудную свадьбу
Фото из архива семьи Кузнецовых

Тульская чета Кузнецовых отметила изумрудную свадьбу

Виктор Иванович и Римма Ивановна прожили вместе 55 лет.

В центральном ЗАГСе Тулы поздравили изумрудных юбиляров семейной жизни. Виктор Иванович и Римма Ивановна Кузнецовы прожили в браке 55 лет. От имени главы региона Алексея Дюмина работники ЗАГСа поздравили юбиляров со знаменательной датой и вручили памятный подарок.

Супруги познакомились почти шесть десятилетий назад. Виктор, тогда еще молодой человек, участник Карибского кризиса, только вернувшийся с Кубы, познакомился с юной воспитательницей. Девушка сразу ему понравилась, и вскоре они сыграли свадьбу. Римма Ивановна и Виктор Иванович расписались 7 января 1965 года.

В этом году им обоим исполнится по 80 лет. Оба – ветераны труда. Виктор Иванович – почетный машиностроитель, имеет государственные награды и медали. Всю жизнь он посвятил не только одной женщине, одному городу, но и одному предприятию – и, пройдя путь от ученика мастера и до заместителя директора, до сих пор трудится на заводе «Штамп». Римма Ивановна после выхода на пенсию трудится дома и на даче.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 17:15 +12
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