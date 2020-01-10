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Алексей Дюмин встретился с тульскими предпринимателями
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Алексей Дюмин встретился с тульскими предпринимателями

Мероприятие состоялось в творческом индустриальном кластере «Октава».

Алексей Дюмин встретился с предпринимателями и бизнес-гидами – победителями конкурса «Предприниматель года – 2019». Глава региона подчеркнул, что нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» дал новые инструменты для развития бизнеса.

В Туле успешно действуют «бизнес-навигатор», запущена широкая линейка мер финансовой поддержки от МСП-банка и региональных фондов. Внедрен новый сервис – «зеркальный» реестр проверок, который защищает бизнес от неправомерных действий.

Алексей Дюмин отметил, что необходимо уделять внимание различным категориям граждан – женщинам, молодёжи, людям предпенсионного возраста, с ограниченными возможностями здоровья. Для них существуют особые меры поддержки.

– Все вы уже добились успеха, стали победителями и финалистами престижных предпринимательских премий. Вы – пример не только для ваших коллег, но и для всех, кто задумывается начать свой бизнес. Мы гордимся вами и вашими успехами, – сказал Алексей Дюмин участникам встречи.

Губернатор пообщался с победителями конкурса «Предприниматель года – 2019». Они получили по 100 тысяч рублей – эти деньги можно будет направить на рекламу.

– Вы работаете в разных отраслях, но подходите к своему делу одинаково ответственно. Не только развиваете бизнес, но и решаете важные социальные задачи. Создаёте новые рабочие места, оказываете поддержку социально уязвимым группам граждан. Мы, в свою очередь, работаем над тем, чтобы вам было комфортно создавать и развивать свой бизнес в Тульской области, – подытожил Алексей Дюмин.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:09 +1
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Люди
Алексей Дюмин
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Тула

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