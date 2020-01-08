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В Туле компания на автомобиле каршеринга пыталась скрыться от ДПС

В Туле компания на автомобиле каршеринга пыталась скрыться от ДПС

Заехав во двор дома, молодые люди сбежали от полицейских, но потом вернулись.

Как сообщает корреспондент Myslo, в ночь на 8 января в Пролетарском округе Тулы сотрудники ДПС обратили внимание на подозрительный каршеринговый Volkswagen Polo. Водитель автомобиля проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. После непродолжительной погони иномарка остановилась во дворе дома № 46 по ул. Плеханова. Из нее выскочили несколько человек и бросились наутек.

Задержать их не удалось, поэтому сотрудники ДПС сообщили о случившемся в полицию и стали ждать следственно-оперативную группу.

Через некоторое время инспекторы обратили внимание, что у машины периодически мигает приборная панель, и включаются дворники. Судя по этим признакам, владелец аккаунта, на который был взят в аренду автомобиль, пытался удаленно завершить заказ, но у него это не получалось из-за открытых дверей.

Примерно через час на место пришли четверо молодых людей, один из которых заявил, что он и был за рулем. По его словам, он и его знакомые сбежали, так как якобы испугалась ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора. Сотрудники ГИБДД ответили, что, предположительно, с водительского места выбежал человек, который был выше и другой комплекции. По их мнению, водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, либо арендатор позволил сесть за руль другому человеку, у которого не было водительского удостоверения.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа взяла с участников инцидента объяснения. После этого водителю выписали штраф за светофор и разрешили закрыть заказ, который по его вине продлился примерно на два часа. Кроме того, один из его приятелей во время побега порвал  куртку и испачкал одежду.

Напомним, за время новогодних праздников в Туле произошло как минимум два серьёзных ДТП с участием каршеринговых автомобилей – на улице Тульского Рабочего Полка водитель легковушки не справился с управлением и врезался в деревья, а на проспекте Ленина клиент каршеринга разбил гранитный шар.

По информации Myslo, сотрудникам тульской Госавтоинспекции дано указание обращать особое внимание на водителей каршеринговых машин и их поведение на дорогах.

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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:04 +13
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