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В Туле машина каршеринга влетела в гранитный шар и расколола его

В Туле машина каршеринга влетела в гранитный шар и расколола его

ДТП произошло рядом со зданием региональной полиции.

Поздно ночью 5 января на проспекте Ленина в Туле столкнулись Volkswagen и Opel. По предварительной информации, оба автомобиля двигались в направлении от ул. Первомайской к ул. 9 мая.

Из-за попытки водителя уйти от столкновения арендованный Volkswagen вылетел с проезжей части и врезался в один гранитных шаров-боллардов на площади возле здания УМВД России по Тульской области. При ударе машина получила серьезные повреждения, а гранитный шар раскололся на несколько частей.

В результате ДТП обошлось без серьезно пострадавших. Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.


Напомним, вечером 31 декабря на улице Тульского Рабочего Полка произошло серьезное ДТП с участием автомобиля каршеринга.

По предварительной информации, двигаясь со стороны плотины на ул. Дмитрия Ульянова водитель Volkswagen Polo не справился с управлением, вылетел с дороги и сбил два растущих на обочине дерева. При ударе у легковушки оторвало переднее правое колесо.

На момент приезда на место происшествия медиков и спасателей в салоне авто была только нетрезвая на вид женщина с разбитым лицом. Судя по каплям крови, водитель убежал куда-то в сторону частного сектора.
 

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В Туле машина каршеринга влетела в гранитный шар и расколола его, Фото: 1
В Туле машина каршеринга влетела в гранитный шар и расколола его, Фото: 2
В Туле машина каршеринга влетела в гранитный шар и расколола его, Фото: 3
В Туле машина каршеринга влетела в гранитный шар и расколола его, Фото: 4
В Туле машина каршеринга влетела в гранитный шар и расколола его, Фото: 5
В Туле машина каршеринга влетела в гранитный шар и расколола его, Фото: 6
В Туле машина каршеринга влетела в гранитный шар и расколола его, Фото: 7
В Туле машина каршеринга влетела в гранитный шар и расколола его, Фото: 8
В Туле машина каршеринга влетела в гранитный шар и расколола его, Фото: 9
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 04:50 +6
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