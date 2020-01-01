В Туле за час до Нового года произошло серьезное ДТП

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Водитель за рулем автомобиля каршеринга сбил два дерева и сбежал, оставив в салоне раненую пассажирку.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, вечером 31 декабря на улице Тульского Рабочего Полка произошло серьезное ДТП с участием автомобиля каршеринга.

По предварительной информации, двигаясь со стороны плотины на ул. Дмитрия Ульянова водитель Volkswagen Polo не справился с управлением, вылетел с дороги и сбил два растущих на обочине дерева. При ударе у легковушки оторвало переднее правое колесо.

На момент приезда на место происшествия медиков и спасателей в салоне авто была только нетрезвая на вид женщина с разбитым лицом. Судя по каплям крови, водитель убежал куда-то в сторону частного сектора.

«Сообщение о происшествии поступило в 23.00. В результате ДТП пострадала и с различными травмами была доставлена в больницу 27-летняя пассажирка автомобиля, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Личность находившегося за рулем человека устанавливается», — подтвердили в пресс-службе УМВД России по Тульской области информацию о происшествии.