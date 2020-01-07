При пожаре в алексинской многоэтажке спасатели эвакуировали 10 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В одной из квартир сгорел диван, закоптились стены и потолок. Никто не пострадал.

Накануне, в 13.45, на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в доме на ул. Машиностроителей в Алексине. На место происшествия выехали несколько пожарных расчётов и автолестница.

Огонь был потушен в 14.00. Специалисты газодымозащитной службы с применением спасательных дыхательных аппаратов эвакуировали 10 человек, никто не пострадал. В одной из квартир дома сгорел диван, закоптились стены и потолок.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.